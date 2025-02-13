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Орбан назвал "бессмысленным" заявление об участии Европы в переговорах по Украине

Четверг 13 февраля 2025 14:56
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Орбан назвал "бессмысленным" заявление об участии Европы в переговорах по Украине Фото: Виктор Орбан (facebook com/orbanviktor)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что заявления об участии Европы в мирных переговорах по Украине являются бессмысленными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан написал в Twitter.

"Это заявление является печальным свидетельством плохого брюссельского лидерства. В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бессмысленные заявления", - написал Орбан.

По его мнению, место за столом переговоров необходимо заслужить силой, хорошим лидерством и умной дипломатией.

"Позиция Брюсселя - поддерживать убийства до тех пор, пока они будут продолжаться - морально и политически неприемлема", - заявил он.

Звонки Трампа Путину и Зеленскому

Вчера состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. А после того Трамп также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Впоследствии Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года, маловероятно.

Как рассказал главу Минфина США Скотт Бессент во время визита в Украину подчеркнул, что глава Белого дома стремится к скорейшему завершению войны. А вот генсек НАТО Марк Рютте считает, что переговоры Трампа и Путина могут свидетельствовать о начале переговоров по Украине.

В то же время, ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.

В частности, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что переговоры об Украине не могут проходить без нее, а голос Украины должен быть в центре любых переговоров.

Подробно о том, как в Европе реагируют на переговоры Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у Трампа пока нет готового плана по завершению войны России против Украины. Работа над ним начнется в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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