У лютому почнеться робота над планом Трампа щодо завершення війни в Україні, - Зеленський
У президента США Дональда Трампа поки немає готового плану щодо завершення війни Росії проти України. Робота над ним почнеться у лютому.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Economist.
"Я впевнений, що готового плану поки що немає. Чому? Тому що план не може бути суто американським. Тому що війна йде тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій із нами, я думаю, він не може бути завершеним. У команди президента Трампа напевно є якісь напрацювання. Я впевнений, що є, тому що для них це дуже важливе питання", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що в Україні поки що не бачили й не чули жодних пропозицій з боку США.
"Я думаю, що лютий стане місяцем, коли почнеться ця робота. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами у Сполучених Штатах, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, і в мене немає жодної іншої інформації", - додав президент.
План Трампа
Нагадаємо, ще до виборів президента США Дональд Трамм заявляв, що у разі своєї перемоги планує швидко завершити війну Росії проти України.
Одразу ж після своєї інавгурації, яка відбулася 20 січня, Трамп закликав російського диктатора Путіна укласти угоду для завершення війни проти України, погрожуючи посиленням санкцій.
За даними західних ЗМІ, він нібито доручив спецпредставнику Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів, проте офіційних мирних ініціатив не оприлюднювали.
Нещодавно стало відомо, що Келлог відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, які пройде 14-16 лютого. Там він, ймовірно, говоритиме про війну в Україні, але зазначив, що не буде оприлюднювати "мирний план".
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що офіційного плану Трампа щодо припинення війни в Україні ще немає.
Однак днями ЗМІ повідомляли, що Келлог вже готується представити Трампу план щодо припинення війни в Україні.
Сам Трамп днями заявив, що за останній тиждень США домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Москвою і Києвом. Мирну угоду може бути укладено.
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