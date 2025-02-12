У лютому почнеться робота над планом Трампа щодо завершення війни в Україні, - Зеленський

"Я впевнений, що готового плану поки що немає. Чому? Тому що план не може бути суто американським. Тому що війна йде тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій із нами, я думаю, він не може бути завершеним. У команди президента Трампа напевно є якісь напрацювання. Я впевнений, що є, тому що для них це дуже важливе питання", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Україні поки що не бачили й не чули жодних пропозицій з боку США.

"Я думаю, що лютий стане місяцем, коли почнеться ця робота. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами у Сполучених Штатах, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, і в мене немає жодної іншої інформації", - додав президент.