Орбан і Сійярто істерично відповіли на звинувачення України через дрон

Зокрема, дуже істерично відреагував Сійярто, який оголосив опубліковану мапу "фейком".

"Це фейк! Не варто себе дискредитувати!", - заявив міністр, коментуючи допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Орбан взагалі вдався до шантажу та маніпуляцій, заявляючи, що Угорщина - член НАТО та Європейського Союзу. А без підтримки з боку ЄС та НАТО Україна, мовляв, давно б "розпалася".

"Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!", - написав він.