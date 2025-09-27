Сибіга показав "сліпим угорцям" маршрут вторгнення дрона до України (фото)

Угорський дрон вторгся в повітряний простір України майже на 40 кілометрів. А від офіційного Будапешта досі немає пояснень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.

За його словами, напередодні Збройні сили зібрали всі необхідні докази заліту угорського дрона.

"Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут учорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України", - підписав він опубліковану схему польоту.

Згідно зі схемою, дрон спочатку перетнув кордон у районі населеного пункту Соловка, а потім пролетів 40 кілометрів і зробив коло в районі населених пунктів Верхня Солотвина, Нижня Солотвина, Худієво та Циганівці в Закарпатській області.

Фото: маршрут угорського дрона (x.com/andrii_sybiha)

Він також додав, що офіційний Київ усе ще чекає пояснень, що цей об'єкт робив в українському небі.

Що відомо про проліт угорського дрона

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня радари засікли дрон з боку Угорщини, який двічі залітав в Україну на різних висотах.

Також повідомлялося, що для нівелювання потенційної загрози на патрулювання піднімали розрахунок безпілотників типу "Чаклун-КМ".