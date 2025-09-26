Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: відповідь буде
Українські військові реагуватимуть у разі, якщо неподалік від кордону з Угорщиною знову зафіксують безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова держави нагадав, що на кордоні України та Угорщини зафіксували дрони-розвідники.
"Я доручив військовим провести повну перевірку і наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно - для оборони нашої держави", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що українці зараз найкращі в Європі в питанні захисту від будь-яких дронів. І Україна готова ділитися досвідом з іншими країнами, які потребують надійного захисту від дронових загроз. З цього питання зараз тривають переговори з десятками країн у Європі та на Близькому Сході. Також Київ запропонував Вашингтону одну з найперспективніших угод.
Президент звернув увагу, що в Данії, Норвегії та державах Балтії постійно виникають інциденти з російськими дронами.
"За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери - як майданчик старту і управління дронами. І цьому непросто запобігти, але реально, і цьому треба вчитися, треба робити відповідний потенціал", - наголосив Зеленський.
Угорські дрони в повітряному просторі України
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про те, що угорські дрони могли порушити повітряний простір України.
Йдеться про розвідувальні дрони, які, ймовірно, стежили за українською оборонною промисловістю.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відповідь зухвало заявив, що Зеленський "збожеволів".