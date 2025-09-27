Орбан и Сийярто истерично ответили на обвинения Украины из-за дрона

Пророссийское правительство Венгрии отреагировало на карту с маршрутом полета венгерского дрона, который нарушил воздушное пространство Украины. В Будапеште карту объявили "фейком" и пожаловались на "преследование".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и сообщение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В частности, очень истерично отреагировал Сийярто, который объявил опубликованную карту "фейком".
"Это фейк! Не стоит себя дискредитировать!", - заявил министр, комментируя сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Орбан вообще прибегнул к шантажу и манипуляциям, заявляя, что Венгрия - член НАТО и Европейского Союза. А без поддержки со стороны ЕС и НАТО Украина, мол, давно бы "распалась".
"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!", - написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября сообщил, что разведывательный БПЛА Венгрии летал над Закарпатьем и искал места расположения оборонной промышленности. Генеральный штаб ВСУ продемонстрировал доказательства нарушения воздушного пространства Украины.
В ответ на это министерство обороны Венгрии начало врать, что нарушений не было. А никакие венгерские БПЛА над Украиной якобы не летали.
В тот же день Зеленский пообещал, что в следующий раз Украина отреагирует на провокацию значительно жестче. 27 сентября во время общения с прессой украинский президент сказал, что Венгрия делает "очень опасные вещи, прежде всего для себя". А глава МИД Украины Сибига опубликовал доказательства нарушения - карту полета венгерского разведдрона.