Орбан і Мадяр зробили контрастні заяви після удару дрона росіян у Румунії

Зокрема, Мадяр "найрішучіше засудив" інцидент із дроном у Румунії, висловивши солідарність Угорщини з румунським народом.

"Напад російського дрона ще раз підкреслює, що єдність Європи та НАТО сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше", - підкреслив він.

Водночас із публічною заявою виступив і його попередник. Орбан закликав дотримуватись "політики нейтралітету" у відповідь на російську агресію.

"Цей інцидент підкреслює той факт, що війна становить пряму загрозу для сусідніх країн", - сказав він.

Експрем'єр Угорщини закликав нову адміністрацію в Будапешті "утриматися від будь-яких кроків у напрямку провоєнної політики, яку відстоюють деякі країни Європи".

При цьому Орбан не висловив жодного слова засудження чи критики на адресу Росії.

Удар російського дрона по Румунії

Нагадаємо, у ніч на 29 травня під час чергової атаки Росії на Україну один із ворожих безпілотників залетів на територію Румунії та врізався у дах багатоповерхового будинку в Галаці.

Унаслідок удару виникла пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Двоє людей дістали травми, їм надали допомогу медики на місці. Рятувальники швидко загасили вогонь.

У Міністерстві національної оборони Румунії заявили, що будинок атакував російський дрон типу "Герань-2".

За словами румунських військових, перехопити безпілотник не вдалося через надто короткий час реагування. Бригадний генерал Георге Максим уточнив, що від моменту виявлення цілі до падіння дрона минуло лише чотири хвилини.