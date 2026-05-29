У НАТО відреагували на влучання дрона РФ в багатоповерхівку в Румунії
У НАТО відреагували на падіння російського дрона на багатоповерхівку у Румунії. Країна є членом Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці НАТО Елісон Гарт у соцмережі X.
НАТО засудило Росію
Речниця НАТО Елісон Гарт підкреслила, що Генеральний секретар Альянсу перебуває у зв'язку з румунською владою.
"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дронів", - написала вона.
Дрон упав на 10-й поверх
Ніч з 28 на 29 травня Росія знову використала для дронових ударів по українських цивільних та інфраструктурних об'єктах поблизу річкового кордону з Румунією. Один із безпілотників перетнув кордон і врізався в дах багатоквартирного будинку у місті Галац.
Внаслідок удару загорілася квартира на 10-му поверсі. Постраждали двоє людей - їм надали допомогу на місці. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу.
Що зробила Румунія
Радари країни відстежили наближення дронів до повітряного простору Румунії. О 01:19 у небо підняли два винищувачі F-16 і вертоліт IAR 330 SOCAT.
"Пілоти літаків мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги", - йдеться у заяві Міноборони Румунії.
Це не єдиний російський дрон, який атакував сьогодні Румунію У повіті Марамуреш було виявлено дрон без вибухового навантаження, повідомив місцевий мовник TVR.
Згідно з повідомленням, БПЛА був великого розміру - його розмах крил сягав трьох метрів.
Тим часом, США в Радбезі ООН назвали масовані удари Росії "варварською ескалацією" і закликали Москву до переговорів. Як повідомляло РБК-Україна, заступник постпреда США при ООН Теммі Брюс зазначила, що такі атаки є "неприйнятними й огидними".