У НАТО відреагували на влучання дрона РФ в багатоповерхівку в Румунії

У НАТО відреагували на падіння російського дрона на багатоповерхівку у Румунії. Країна є членом Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці НАТО Елісон Гарт у соцмережі X .

НАТО засудило Росію

Речниця НАТО Елісон Гарт підкреслила, що Генеральний секретар Альянсу перебуває у зв'язку з румунською владою.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дронів", - написала вона.

Дрон упав на 10-й поверх

Ніч з 28 на 29 травня Росія знову використала для дронових ударів по українських цивільних та інфраструктурних об'єктах поблизу річкового кордону з Румунією. Один із безпілотників перетнув кордон і врізався в дах багатоквартирного будинку у місті Галац.

Внаслідок удару загорілася квартира на 10-му поверсі. Постраждали двоє людей - їм надали допомогу на місці. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу.

Що зробила Румунія

Радари країни відстежили наближення дронів до повітряного простору Румунії. О 01:19 у небо підняли два винищувачі F-16 і вертоліт IAR 330 SOCAT.

"Пілоти літаків мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги", - йдеться у заяві Міноборони Румунії.

Це не єдиний російський дрон, який атакував сьогодні Румунію У повіті Марамуреш було виявлено дрон без вибухового навантаження, повідомив місцевий мовник TVR.

Згідно з повідомленням, БПЛА був великого розміру - його розмах крил сягав трьох метрів.