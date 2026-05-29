Фіцо відзначився неоднозначною заявою після удару дрона РФ по Румунії

13:43 29.05.2026 Пт
2 хв
Словацький прем'єр сказав, що солідарний з Румунією, але є нюанс
aimg Валерій Ульяненко
Фіцо відзначився неоднозначною заявою після удару дрона РФ по Румунії Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)
Словаччина солідарна з Румунією, яка потрапила під удар російського дрона. Водночас Братислава закликала до стриманості у "підбурювальних заявах".

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: У США відреагували на влучання дрона РФ в багатоповерхівку в Румунії

Дедалі більше світових лідерів приєднуються до засудження удару безпілотника по Румунії. Зокрема, Фіцо висловив "повну солідарність" з Бухарестом.

Водночас словацький прем'єр-міністр застеріг від будь-якої ескалації, "з якою ми можемо не впоратися".

Фіцо закликав до "стриманості у підбурювальних заявах", а також до негайного початку "діалогу" між Європейським Союзом і Росією.

Удар російського дрона по Румунії

Нагадаємо, під час чергової російської атаки на Україну в ніч на 29 травня один із ворожих безпілотників перетнув кордон із Румунією та врізався у дах багатоповерхівки в місті Галац.

Після удару спалахнула пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Постраждали двоє людей, медики надали їм допомогу на місці. Вогонь рятувальники оперативно ліквідували.

У Міністерстві національної оборони Румунії повідомили, що в будинок влучив російський дрон типу "Герань-2".

Румунські військові заявили, що не встигли перехопити безпілотник через надто короткий проміжок часу. Як пояснив бригадний генерал Георге Максим, від моменту виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.

У НАТО вже відреагували на інцидент та засудили влучання російського дрона в житловий будинок на території Румунії, яка є членом Альянсу.

