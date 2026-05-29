Орбан и Мадьяр сделали контрастные заявления после удара дрона россиян в Румынии

В частности, Мадьяр "решительно осудил" инцидент с дроном в Румынии, выразив солидарность Венгрии с румынским народом.

"Нападение российского дрона еще раз подчеркивает, что единство Европы и НАТО сегодня важнее, чем когда-либо прежде", - подчеркнул он.

В то же время с публичным заявлением выступил и его предшественник. Орбан призвал придерживаться "политики нейтралитета" в ответ на российскую агрессию.

"Этот инцидент подчеркивает тот факт, что война представляет прямую угрозу для соседних стран", - сказал он.

Экс-премьер Венгрии призвал новую администрацию в Будапеште "воздержаться от любых шагов в направлении провоенной политики, которую отстаивают некоторые страны Европы".

При этом Орбан не высказал ни одного слова осуждения или критики в адрес России.

Удар российского дрона по Румынии

Напомним, в ночь на 29 мая во время очередной атаки России на Украину один из вражеских беспилотников залетел на территорию Румынии и врезался в крышу многоэтажного дома в Галаце.

В результате удара возник пожар в квартире на 10-м этаже. Два человека получили травмы, им оказали помощь медики на месте. Спасатели быстро потушили огонь.

В Министерстве национальной обороны Румынии заявили, что дом атаковал российский дрон типа "Герань-2".

По словам румынских военных, перехватить беспилотник не удалось из-за слишком короткого времени реагирования. Бригадный генерал Георге Максим уточнил, что от момента обнаружения цели до падения дрона прошло всего четыре минуты.