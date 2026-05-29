Орбан і Мадяр зробили контрастні заяви після удару дрона росіян у Румунії
Угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр засудив інцидент із російським дроном у Румунії. Водночас експрем'єр країни Віктор Орбан наголосив на необхідності "нейтралітету" Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зокрема, Мадяр "найрішучіше засудив" інцидент із дроном у Румунії, висловивши солідарність Угорщини з румунським народом.
"Напад російського дрона ще раз підкреслює, що єдність Європи та НАТО сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше", - підкреслив він.
Водночас із публічною заявою виступив і його попередник. Орбан закликав дотримуватись "політики нейтралітету" у відповідь на російську агресію.
"Цей інцидент підкреслює той факт, що війна становить пряму загрозу для сусідніх країн", - сказав він.
Експрем'єр Угорщини закликав нову адміністрацію в Будапешті "утриматися від будь-яких кроків у напрямку провоєнної політики, яку відстоюють деякі країни Європи".
При цьому Орбан не висловив жодного слова засудження чи критики на адресу Росії.
Удар російського дрона по Румунії
Нагадаємо, у ніч на 29 травня під час чергової атаки Росії на Україну один із ворожих безпілотників залетів на територію Румунії та врізався у дах багатоповерхового будинку в Галаці.
Унаслідок удару виникла пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Двоє людей дістали травми, їм надали допомогу медики на місці. Рятувальники швидко загасили вогонь.
У Міністерстві національної оборони Румунії заявили, що будинок атакував російський дрон типу "Герань-2".
За словами румунських військових, перехопити безпілотник не вдалося через надто короткий час реагування. Бригадний генерал Георге Максим уточнив, що від моменту виявлення цілі до падіння дрона минуло лише чотири хвилини.
У НАТО вже відреагували на інцидент, засудивши влучання російського дрона у житловий будинок на території Румунії - країни-члена Альянсу.
Словаччина також висловила підтримку Румунії після атаки російського дрона. Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав уникати "підбурювальних заяв".