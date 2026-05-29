ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Орбан і Мадяр зробили контрастні заяви після удару дрона росіян у Румунії

14:37 29.05.2026 Пт
2 хв
Поки один засуджує російський удар, інший вимагає "нейтралітету"
aimg Валерій Ульяненко
Орбан і Мадяр зробили контрастні заяви після удару дрона росіян у Румунії Фото: Петер Мадяр (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр засудив інцидент із російським дроном у Румунії. Водночас експрем'єр країни Віктор Орбан наголосив на необхідності "нейтралітету" Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Росія перейшла чергову межу: як Україна та Європа реагують на удар "Шахеда" в Румунії

Зокрема, Мадяр "найрішучіше засудив" інцидент із дроном у Румунії, висловивши солідарність Угорщини з румунським народом.

"Напад російського дрона ще раз підкреслює, що єдність Європи та НАТО сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше", - підкреслив він.

Водночас із публічною заявою виступив і його попередник. Орбан закликав дотримуватись "політики нейтралітету" у відповідь на російську агресію.

"Цей інцидент підкреслює той факт, що війна становить пряму загрозу для сусідніх країн", - сказав він.

Експрем'єр Угорщини закликав нову адміністрацію в Будапешті "утриматися від будь-яких кроків у напрямку провоєнної політики, яку відстоюють деякі країни Європи".

При цьому Орбан не висловив жодного слова засудження чи критики на адресу Росії.

Удар російського дрона по Румунії

Нагадаємо, у ніч на 29 травня під час чергової атаки Росії на Україну один із ворожих безпілотників залетів на територію Румунії та врізався у дах багатоповерхового будинку в Галаці.

Унаслідок удару виникла пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Двоє людей дістали травми, їм надали допомогу медики на місці. Рятувальники швидко загасили вогонь.

У Міністерстві національної оборони Румунії заявили, що будинок атакував російський дрон типу "Герань-2".

За словами румунських військових, перехопити безпілотник не вдалося через надто короткий час реагування. Бригадний генерал Георге Максим уточнив, що від моменту виявлення цілі до падіння дрона минуло лише чотири хвилини.

У НАТО вже відреагували на інцидент, засудивши влучання російського дрона у житловий будинок на території Румунії - країни-члена Альянсу.

Словаччина також висловила підтримку Румунії після атаки російського дрона. Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав уникати "підбурювальних заяв".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Румунія Угорщина Дрони Петер Мадяр
Новини
Навроцький через УПА захотів забрати у Зеленського найвищу нагороду Польщі
Навроцький через УПА захотів забрати у Зеленського найвищу нагороду Польщі
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем