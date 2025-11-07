Орбан хочет саммита Трампа с Путиным, но мы поддержим при одном условии, - Зеленский

Украина поддержит саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Венгрии, но при одном условии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга .

Украинский лидер сообщил, что может только представлять вопросы, связанные с Украиной, которые будет обсуждать Трамп с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Зеленского, Орбан хочет вернуть Трампа в Венгрию для встречи с российским диктатором.

"Вы знаете наше отношение. Если есть встреча, которая точно дает прекращение огня и окончание войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы", - сказал президент.

Он добавил, что если такие встречи нужны для электората венгерского премьера и не обеспечат каких-то результатов, то Украина их не поддержит.

"Безусловно, безрезультатные встречи о нас и без нас, они поэтому и безрезультатные", - подчеркнул Зеленский.