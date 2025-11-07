ua en ru
Орбан знову заговорив про саміт Трампа і Путіна щодо України: що сказав

П'ятниця 07 листопада 2025 03:15
UA EN RU
Орбан знову заговорив про саміт Трампа і Путіна щодо України: що сказав Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Едуард Ткач

Зустріч лідерів США і Росії в рамках Будапештського саміту щодо миру в Україні може відбутися в будь-який день. Але для цього сторонам потрібно вирішити ще кілька питань.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Magyar Nemzet.

За словами Орбана, якщо низку питань буде вирішено, тоді саміту бути. Після цього можлива домовленість про встановлення миру в Україні.

"У переговорах між США і Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру", - сказав прем'єр Угорщини.

Зрив саміту в Будапешті та зустріч Трампа й Орбана

Нагадаємо, у середині жовтня президент США Дональд Трамп провів чергові телефонні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Незабаром після цього він анонсував уже за цей рік саміт лідерів, який тепер мав відбутися в Будапешті. Однак ця зустріч була зірвана, оскільки Росія не змінила своєї позиції у вимогах для завершення війни в Україні. При цьому Трамп не виключив зустрічі з Путіним трохи пізніше.

Також варто зазначити, що 7 листопада між Трампом і Орбаном має відбутися зустріч. Угорський лідер напередодні поїздки до Вашингтона анонсував, що однією з тем їхніх переговорів стане війна в Україні.

