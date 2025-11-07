Орбан знову заговорив про саміт Трампа і Путіна щодо України: що сказав

Зустріч лідерів США і Росії в рамках Будапештського саміту щодо миру в Україні може відбутися в будь-який день. Але для цього сторонам потрібно вирішити ще кілька питань.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Magyar Nemzet.

За словами Орбана, якщо низку питань буде вирішено, тоді саміту бути. Після цього можлива домовленість про встановлення миру в Україні. "У переговорах між США і Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру", - сказав прем'єр Угорщини.