"Це ганьба": Трамп розкритикував Європу за купівлю нафти і газу у Росії
Європейські країни продовжують купувати російський газ та нафту, попри війну РФ проти України та держав-членів НАТО. Для них це ганьба.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Доналд Трамп заявив під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН.
"Я не можу робити те, що роблять вони (європейські країни - ред.). Вони купують нафту і газ у Росії, поки воюють з Росією. Для них це ганьба, і, можу вам сказати, для них було дуже ніяково, коли я про це дізнався", - сказав Трамп.
Американський президент зазначив, що країни НАТО фінансують війну проти самих себе, адже вони продовжують купувати російську нафту.
"Китай та Індія є основними спонсорами війни в Україні, адже вони купують російську нафту. Неприпустимо, але навіть країни НАТО не припинили закупівлі російських енергоресурсів. Мені це дуже не подобається. По суті, вони фінансують війну проти самих себе", - наголосив Трамп.
Вимоги Трампа щодо купівлі російської нафти та газу
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії - за умови, що країни НАТО припинять купувати у РФ енергоресурси.
Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.
Зокрема, щонайменше вісім країн Європейського Союзу досі імпортують російський газ в тих або інших обсягах. Немає точних даних, де саме використовується придбаний російський газ.
Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з Трампом.
До цієї позиції доєдналася Варшава. В Польщі закликали країни ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб перекрити фінансування російської військової машини та допомогти Україні закінчити війну.
Раніше Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Єврокомісія запропонує ввести повну заборону на імпорт російського СПГ до 1 січня 2027 року в рамках 19-го пакета санкцій. Це на рік раніше, ніж планувалося.