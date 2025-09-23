"Це ганьба": Трамп розкритикував Європу за купівлю нафти і газу у Росії

Європейські країни продовжують купувати російський газ та нафту, попри війну РФ проти України та держав-членів НАТО. Для них це ганьба.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент США Доналд Трамп заявив під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН.

"Я не можу робити те, що роблять вони (європейські країни - ред.). Вони купують нафту і газ у Росії, поки воюють з Росією. Для них це ганьба, і, можу вам сказати, для них було дуже ніяково, коли я про це дізнався", - сказав Трамп.

Американський президент зазначив, що країни НАТО фінансують війну проти самих себе, адже вони продовжують купувати російську нафту.

"Китай та Індія є основними спонсорами війни в Україні, адже вони купують російську нафту. Неприпустимо, але навіть країни НАТО не припинили закупівлі російських енергоресурсів. Мені це дуже не подобається. По суті, вони фінансують війну проти самих себе", - наголосив Трамп.