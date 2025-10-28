Орбан боїться конфлікту Європи та РФ після конфіскації заморожених активів

"Є нова диво-зброя від Брюсселя: захопити та використати валютні резерви РФ в Європі. Це російсько-європейський конфлікт, він може бути навіть прелюдією до війни. Єдиний спосіб запобігти ескалації – прямі російсько-європейські переговори. Ми наполягали на цьому на зустрічах останніх кількох днів", - заявив Орбан.

Він також зазначив, що у минулі четвер і п'ятницю зустрічався з рядом європейських лідерів і нібито на власні очі бачив, що сьогодні всі європейські лідери думають про війну.

"У Європи закінчуються сили та гроші. Найбільше питання: хто фінансуватиме те, що залишиться від України після війни. У кого на це є гроші? Громадяни якої країни Європейського Союзу готові надсилати мільярди євро Україні, яка не здатна себе утримувати", - додав Орбан.