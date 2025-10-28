Орбан боїться конфлікту Європи та РФ після конфіскації заморожених активів

Конфіскація заморожених активів Росії може призвести до російсько-європейського конфлікту, або навіть до війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
"Є нова диво-зброя від Брюсселя: захопити та використати валютні резерви РФ в Європі. Це російсько-європейський конфлікт, він може бути навіть прелюдією до війни. Єдиний спосіб запобігти ескалації – прямі російсько-європейські переговори. Ми наполягали на цьому на зустрічах останніх кількох днів", - заявив Орбан.
Він також зазначив, що у минулі четвер і п'ятницю зустрічався з рядом європейських лідерів і нібито на власні очі бачив, що сьогодні всі європейські лідери думають про війну.
"У Європи закінчуються сили та гроші. Найбільше питання: хто фінансуватиме те, що залишиться від України після війни. У кого на це є гроші? Громадяни якої країни Європейського Союзу готові надсилати мільярди євро Україні, яка не здатна себе утримувати", - додав Орбан.
Станом на зараз ЄС відклав рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні до грудня. Вважається, що це не критично, оскільки на 2025 рік потреби у фінансуванні України покриті.
Надання заморожених активів РФ для допомоги вже вчергове зірвала Бельгія. Бельгійський депозитарій Euroclear - найбільший холдер заморожених активів Росії. Офіційно Бельгія відмовляється підтримати вилучення активів через нібито "ризики судових позовів" з боку російського режиму.
Створення структури, яка буде використовувати заморожені активи РФ в інтересах України, займе якийсь час. Поки що Європейський Союз буде використовувати власні кошти для допомоги Україні.