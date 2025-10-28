Орбан боится конфликта Европы и РФ после конфискации замороженных активов

"Есть новое чудо-оружие от Брюсселя: захватить и использовать валютные резервы РФ в Европе. Это российско-европейский конфликт, он может быть даже прелюдией к войне. Единственный способ предотвратить эскалацию - прямые российско-европейские переговоры. Мы настаивали на этом на встречах последних нескольких дней", - заявил Орбан.

Он также отметил, что в прошлые четверг и пятницу встречался с рядом европейских лидеров и якобы собственными глазами видел, что сегодня все европейские лидеры думают о войне.

"У Европы заканчиваются силы и деньги. Самый большой вопрос: кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны. У кого на это есть деньги? Граждане какой страны Европейского Союза готовы присылать миллиарды евро Украине, которая не способна себя содержать", - добавил Орбан.