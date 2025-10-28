Орбан боится конфликта Европы и РФ после конфискации замороженных активов

Конфискация замороженных активов России может привести к российско-европейскому конфликту, или даже к войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Есть новое чудо-оружие от Брюсселя: захватить и использовать валютные резервы РФ в Европе. Это российско-европейский конфликт, он может быть даже прелюдией к войне. Единственный способ предотвратить эскалацию - прямые российско-европейские переговоры. Мы настаивали на этом на встречах последних нескольких дней", - заявил Орбан.
Он также отметил, что в прошлые четверг и пятницу встречался с рядом европейских лидеров и якобы собственными глазами видел, что сегодня все европейские лидеры думают о войне.
"У Европы заканчиваются силы и деньги. Самый большой вопрос: кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны. У кого на это есть деньги? Граждане какой страны Европейского Союза готовы присылать миллиарды евро Украине, которая не способна себя содержать", - добавил Орбан.
По состоянию на сейчас ЕС отложил решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине до декабря. Считается, что это не критично, поскольку на 2025 год потребности в финансировании Украины покрыты.
Предоставление замороженных активов РФ для помощи уже в очередной раз сорвала Бельгия. Бельгийский депозитарий Euroclear - крупнейший холдер замороженных активов России. Официально Бельгия отказывается поддержать изъятие активов из-за якобы "рисков судебных исков" со стороны российского режима.
Создание структуры, которая будет использовать замороженные активы РФ в интересах Украины, займет какое-то время. Пока что Европейский Союз будет использовать собственные средства для помощи Украине.