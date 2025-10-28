Орбан боїться конфлікту Європи та РФ після конфіскації заморожених активів
Конфіскація заморожених активів Росії може призвести до російсько-європейського конфлікту, або навіть до війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
"Є нова диво-зброя від Брюсселя: захопити та використати валютні резерви РФ в Європі. Це російсько-європейський конфлікт, він може бути навіть прелюдією до війни. Єдиний спосіб запобігти ескалації – прямі російсько-європейські переговори. Ми наполягали на цьому на зустрічах останніх кількох днів", - заявив Орбан.
Він також зазначив, що у минулі четвер і п'ятницю зустрічався з рядом європейських лідерів і нібито на власні очі бачив, що сьогодні всі європейські лідери думають про війну.
"У Європи закінчуються сили та гроші. Найбільше питання: хто фінансуватиме те, що залишиться від України після війни. У кого на це є гроші? Громадяни якої країни Європейського Союзу готові надсилати мільярди євро Україні, яка не здатна себе утримувати", - додав Орбан.
Що передувало
Станом на зараз ЄС відклав рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні до грудня. Вважається, що це не критично, оскільки на 2025 рік потреби у фінансуванні України покриті.
Надання заморожених активів РФ для допомоги вже вчергове зірвала Бельгія. Бельгійський депозитарій Euroclear - найбільший холдер заморожених активів Росії. Офіційно Бельгія відмовляється підтримати вилучення активів через нібито "ризики судових позовів" з боку російського режиму.
Створення структури, яка буде використовувати заморожені активи РФ в інтересах України, займе якийсь час. Поки що Європейський Союз буде використовувати власні кошти для допомоги Україні.