ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Орбан боїться конфлікту Європи та РФ після конфіскації заморожених активів

Вівторок 28 жовтня 2025 13:54
UA EN RU
Орбан боїться конфлікту Європи та РФ після конфіскації заморожених активів Фото: Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Конфіскація заморожених активів Росії може призвести до російсько-європейського конфлікту, або навіть до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Є нова диво-зброя від Брюсселя: захопити та використати валютні резерви РФ в Європі. Це російсько-європейський конфлікт, він може бути навіть прелюдією до війни. Єдиний спосіб запобігти ескалації – прямі російсько-європейські переговори. Ми наполягали на цьому на зустрічах останніх кількох днів", - заявив Орбан.

Він також зазначив, що у минулі четвер і п'ятницю зустрічався з рядом європейських лідерів і нібито на власні очі бачив, що сьогодні всі європейські лідери думають про війну.

"У Європи закінчуються сили та гроші. Найбільше питання: хто фінансуватиме те, що залишиться від України після війни. У кого на це є гроші? Громадяни якої країни Європейського Союзу готові надсилати мільярди євро Україні, яка не здатна себе утримувати", - додав Орбан.

Що передувало

Станом на зараз ЄС відклав рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні до грудня. Вважається, що це не критично, оскільки на 2025 рік потреби у фінансуванні України покриті.

Надання заморожених активів РФ для допомоги вже вчергове зірвала Бельгія. Бельгійський депозитарій Euroclear - найбільший холдер заморожених активів Росії. Офіційно Бельгія відмовляється підтримати вилучення активів через нібито "ризики судових позовів" з боку російського режиму.

Створення структури, яка буде використовувати заморожені активи РФ в інтересах України, займе якийсь час. Поки що Європейський Союз буде використовувати власні кошти для допомоги Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Орбан Угорщина Євросоюз Російська Федерація
Новини
"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський
"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію