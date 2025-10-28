ua en ru
Орбан боится конфликта Европы и РФ после конфискации замороженных активов

Вторник 28 октября 2025 13:54
Орбан боится конфликта Европы и РФ после конфискации замороженных активов Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Конфискация замороженных активов России может привести к российско-европейскому конфликту, или даже к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Есть новое чудо-оружие от Брюсселя: захватить и использовать валютные резервы РФ в Европе. Это российско-европейский конфликт, он может быть даже прелюдией к войне. Единственный способ предотвратить эскалацию - прямые российско-европейские переговоры. Мы настаивали на этом на встречах последних нескольких дней", - заявил Орбан.

Он также отметил, что в прошлые четверг и пятницу встречался с рядом европейских лидеров и якобы собственными глазами видел, что сегодня все европейские лидеры думают о войне.

"У Европы заканчиваются силы и деньги. Самый большой вопрос: кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны. У кого на это есть деньги? Граждане какой страны Европейского Союза готовы присылать миллиарды евро Украине, которая не способна себя содержать", - добавил Орбан.

Что предшествовало

По состоянию на сейчас ЕС отложил решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине до декабря. Считается, что это не критично, поскольку на 2025 год потребности в финансировании Украины покрыты.

Предоставление замороженных активов РФ для помощи уже в очередной раз сорвала Бельгия. Бельгийский депозитарий Euroclear - крупнейший холдер замороженных активов России. Официально Бельгия отказывается поддержать изъятие активов из-за якобы "рисков судебных исков" со стороны российского режима.

Создание структуры, которая будет использовать замороженные активы РФ в интересах Украины, займет какое-то время. Пока что Европейский Союз будет использовать собственные средства для помощи Украине.

