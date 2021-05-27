В ОПЗЖ назвали своего кандидата в президенты на следующих выборах

В партии "Оппозиционная платформа - За життя" назвали своего кандидата в президенты и первый номер на следующих выборах ВР. Это нардеп Юрий Бойко.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, говорится в материале "Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку".