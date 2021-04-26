Увольнение мэра с должности главы КГГА: КСУ продолжает рассмотрение
Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение конституционности увольнения с должности главы КГГА лица, избранного на должность киевского городского главы. Суд рассматривал это дело и на прошлой неделе.
"Суд также продолжит рассмотрение дела о толковании положений Конституции Украины в аспекте возможности увольнения с должности председателя КГГА лица, которое было избрано на должность Киевского городского главы и полномочия которого не прекращены", - отметила нардеп.
Кроме того, второй сенат КСУ также начнет рассмотрение дел по двум конституционным жалобам относительно конституционности положений ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Эти положения регулируют условия получения военными, военнообязанными или резервистами одноразовой денежной помощи в отдельных случаях.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил мэру Киева Виталию Кличко вместе обратиться к президенту по поводу назначения нового председателя КГГА.
Как писало РБК-Украина, с приходом к власти Владимира Зеленского его команда пыталась принять закон о столице, который разделит должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Но этим планам помешала эпидемия.