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Увольнение мэра с должности главы КГГА: КСУ продолжает рассмотрение

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 10:45
Увольнение мэра с должности главы КГГА: КСУ продолжает рассмотрение Фото: КСУ продолжает рассматривать конституционность увольнение мэра с должности главы КГГА (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение конституционности увольнения с должности главы КГГА лица, избранного на должность киевского городского главы. Суд рассматривал это дело и на прошлой неделе.

Об этом написала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Суд также продолжит рассмотрение дела о толковании положений Конституции Украины в аспекте возможности увольнения с должности председателя КГГА лица, которое было избрано на должность Киевского городского главы и полномочия которого не прекращены", - отметила нардеп.

Кроме того, второй сенат КСУ также начнет рассмотрение дел по двум конституционным жалобам относительно конституционности положений ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Эти положения регулируют условия получения военными, военнообязанными или резервистами одноразовой денежной помощи в отдельных случаях.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил мэру Киева Виталию Кличко вместе обратиться к президенту по поводу назначения нового председателя КГГА.

Как писало РБК-Украина, с приходом к власти Владимира Зеленского его команда пыталась принять закон о столице, который разделит должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Но этим планам помешала эпидемия.

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