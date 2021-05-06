У Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты
Об амбициях мэра Киева Виталия Кличко в политических кулуарах ходят разговоры уже месяцами. Однако, несколько соратников мэра уверяют, что о президентских выборах он сейчас не думает.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко".
Один из собеседников в команде мэра рассказал, что в Офисе президента уверены, что Кличко уже начал президентскую кампанию.
"У них (ОП, - ред.) появилось опасение, которое под собой не имеет никакой почвы. Он сейчас даже не думает в этом направлении. Через три года можно будет смотреть и решать", - рассказал источник.
Он полагает, что именно слухи по поводу возможных президентских амбиций Кличко стали причиной последних нападок со стороны Офиса.
По мнению собеседника, эти разговоры насаждаются целенаправленно, чтобы рассорить его с Банковой. И главным выгодополучателем от этого клинча может стать "Европейская солидарность", считает источник.
Напомним, КГГА отреагировала на замечание Офиса президента о проведении марша ко Дню создания дивизии СС "Галичина".
Отметим, Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение конституционности увольнения с должности главы КГГА лица, избранного на должность киевского городского главы.