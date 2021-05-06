У Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты

Об амбициях мэра Киева Виталия Кличко в политических кулуарах ходят разговоры уже месяцами. Однако, несколько соратников мэра уверяют, что о президентских выборах он сейчас не думает.

Один из собеседников в команде мэра рассказал, что в Офисе президента уверены, что Кличко уже начал президентскую кампанию.

"У них (ОП, - ред.) появилось опасение, которое под собой не имеет никакой почвы. Он сейчас даже не думает в этом направлении. Через три года можно будет смотреть и решать", - рассказал источник.

Он полагает, что именно слухи по поводу возможных президентских амбиций Кличко стали причиной последних нападок со стороны Офиса.

По мнению собеседника, эти разговоры насаждаются целенаправленно, чтобы рассорить его с Банковой. И главным выгодополучателем от этого клинча может стать "Европейская солидарность", считает источник.