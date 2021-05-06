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У Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 08:57
У Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Об амбициях мэра Киева Виталия Кличко в политических кулуарах ходят разговоры уже месяцами. Однако, несколько соратников мэра уверяют, что о президентских выборах он сейчас не думает.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко".

Один из собеседников в команде мэра рассказал, что в Офисе президента уверены, что Кличко уже начал президентскую кампанию.

"У них (ОП, - ред.) появилось опасение, которое под собой не имеет никакой почвы. Он сейчас даже не думает в этом направлении. Через три года можно будет смотреть и решать", - рассказал источник.

Он полагает, что именно слухи по поводу возможных президентских амбиций Кличко стали причиной последних нападок со стороны Офиса.

По мнению собеседника, эти разговоры насаждаются целенаправленно, чтобы рассорить его с Банковой. И главным выгодополучателем от этого клинча может стать "Европейская солидарность", считает источник.

Напомним, КГГА отреагировала на замечание Офиса президента о проведении марша ко Дню создания дивизии СС "Галичина".

Отметим, Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение конституционности увольнения с должности главы КГГА лица, избранного на должность киевского городского главы.

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Новости Украины Политика Виталий Кличко президентские выборы
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У Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты
У Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты
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Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко