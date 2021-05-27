Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку

После того как один из лидеров "Оппозиционной платформы – За життя" Виктор Медведчук попал под украинские санкции, правоохранители объявили ему о подозрении, а суд отправил под домашний арест. Как эти события повлияли на обстановку внутри ОПЗЖ и что предрекают этому проекту в будущем – ниже в материале РБК-Украина.

Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю двух лет президентства заявил об окончании "эпохи Медведчука". С февраля один из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" (ОПЗЖ) попал под "санкционной каток". Совет национальной безопасности и обороны заблокировал активы Медведчука и его окружения, а также пул связанных с ним телеканалов – 112, ZIK и NewsOne.

На этом его проблемы не закончились. В мае нардепу объявили о подозрении в госизмене и посягательстве на расхищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Эти события поставили под вопрос политическое будущее не только кума российского президента, но и целостность ОПЗЖ.

Подбитый летчик

Желание сохраниться в большой политике и консолидировать электорат в 2019 году заставило две ранее враждующие группы объединиться в одну партию. C одной стороны – "газовики" – часть, отколовшаяся от "Оппозиционного блока", с рейтинговым кандидатом Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным. С другой – команда Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, имеющая телеканалы и денежный ресурс. Взаимовыгодный баланс годами подпитывал этот союз, несмотря на проступающие разногласия.

У "Оппозиционной платформы - За життя" был крупнейший медийный и финансовый ресурс для того, чтобы укрепиться в роли основного конкурента действующей власти. В январе текущего года партия была близка к этой цели, когда вытеснила "Слугу народа" с первой позиции соцопросов с 19% поддержки. После введения санкций ОПЗЖ потеряла лидерство и около пяти процентов рейтинга.

"Когда представителей этой партии фактически обвинили в государственной измене, работе на вражеское государство, на Россию, то часть избирателей перестала их поддерживать, потому что они не хотят выступать против Украины. Поэтому часть их электората отошла в сторону. А Зеленский получил плюс, но, скорее, не от ОПЗЖ, а понемногу от всех, кто в принципе считает, что в государстве начали что-то делать", – сказал РБК-Украина директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Проседание рейтинга ОПЗЖ связано и с тем, что у нее резко сократилась возможность коммуницировать со своим избирателем, отметил изданию директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко. Ядерный электорат остался, но те, кто колебался, без подпитывания информацией, постепенно теряют активность и уходят к другим политсилам, полагает эксперт.

В самой партии считают, что смогут восстановить свое присутствие в медиа-пространстве, выиграв суды о блокировке телеканалов. А дела в отношении Медведчука могут даже прибавить проценты к рейтингу ОПЗЖ, заявил изданию нардеп от этой политсилы Нестор Шуфрич.

"Что касается рейтинга, мы сможем об этом говорить, когда получим свежие данные. Но мы предполагаем, что рейтинг нашей партии будет расти. Как показывает практика, когда происходит преследование оппозиции, причем так безосновательно и бездоказательно, тем более когда все эти процессы видят люди, то власть только теряет доверие", – уточнил политик.

Опрошенные изданием эксперты считают иначе. Медведчук не был знаковой фигурой для электората ОПЗЖ, говорит Быченко.

"Более того, среди их избирателей даже далеко не все положительно относятся к Медведчуку. Я не думаю, что из-за каких-то процессов в отношении Медведчука их электорат больше сплотится", – сказал социолог.

Отключение телеканалов немного ослабило политсилу на медиа-направлении. Но от санкций пострадала только одна группа в ОПЗЖ. У другого "крыла" – Левочкина-Бойко – остается в арсенале "Интер", что добавляет им "козырей" на внутрипартийной арене. Показательно, что обеспечивать информационный "тыл" коллегам, попавшим под санкции и прицел правоохранителей, посредством своих медиа эта группа не стала.

"Внутри партии было противостояние между группой Бойко-Левочкина и группой Медведчука-Рабиновича. Более того, группа Медведчука-Рабиновича просто потеснила их на второй план во многих организациях. Бойко долгое время просто не пускали на телеканалы, связанные с Медведчуком. Соответственно, это убило любую мотивацию Бойко и Левочкина как-то вытягивать рейтинги ОПЗЖ", – предположил в разговоре с изданием политолог Кость Бондаренко.

Публично лидеры ОПЗЖ демонстрируют единство, но назвать их отношения гладкими нельзя. Иногда разногласия выплескиваются наружу. Раньше собеседники в руководстве партии описывали эти противоречия разницей во взглядах на российский вопрос. Если группа Бойко и Левочкина выступала за "многовекторность", то крыло Медведчука – "адепты" тесной дружбы с Россией.

Партнеры по партии пришли в суд над Медведчуком (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Пока обе части сохраняли равный уровень воздействия на электорат – это удерживало их союз, вынуждая отбрасывать прения в сторону. Теперь же, когда у Левочкина-Бойко остается медиаресурс и рейтинговый кандидат, а Медведчук лишен активов – расстановка сил нарушена.

Дальше сценариев развития событий несколько. Первый – "газовики" получают фору, которая поможет им укрепить вес внутри ОПЗЖ. Не зря в политсиле все чаще в словосочетании "лидер партии" сейчас звучит фамилия Бойко и все реже в этом контексте упоминают Медведчука. Второй вариант – усиление одной из групп выведет напряжение внутри партии на новый уровень и даст толчок к разрыву "токсичного партнерства".

"Очевидно, что эта партия создавалась для увеличения рейтинга и достижения кумулятивного эффекта. Если этот эффект исчезнет, то распад проекта возможен. Единственное – я очень неуверен, что именно на те группы, из которых он изначально создавался", – сказал Андрей Быченко.

Свободный "брак"

В самой политсиле любые версии о возможном расколе отбрасывают и в унисон заявляют о монолитности в ее рядах.

"У нас, действительно, бывают дискуссии по многим вопросам, потому что мы демократическая партия. Сказать, что у нас нет проблем в партийном строительстве, в других вопросах – я тоже не могу. Это было видно и на примере местных выборов в той же Одессе, где я баллотировался. Но у меня нет никаких оснований говорить о том, что в партии возможен какой-то раскол", – сказал РБК-Украина нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик, которого считают близким к Бойко и Левочкину.

По его словам, фракция "четко стоит на позиции защиты Виктора Медведчука". А "политические репрессии" против него только сплотили партию, добавил Скорик.

Его коллега по фракции Александр Качный, которого также зачисляют к группе "газовиков", считает, что разговоры о расколе целенаправленно запускают их противники.

"Сейчас в нашей политической силе вообще не стоит никаких вопросов по поводу разъединения или ослабления общей позиции внутри. Я бы даже сказал – наоборот. Сейчас на фоне этих проблем, искусственно созданных вокруг руководителя политсовета Виктора Медведчука, мы сгруппировались и стали более сплоченно реагировать на эти вызовы", – прокомментировал изданию нардеп.

Нестор Шуфрич говорит, что в единстве их партии можно было убедиться, посмотрев на заседание суда по делу Медведчука. По его словам, там было больше двух десятков нардепов, на тот момент присутствующих в Киеве, включая Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Юлию Левочкину.

"Если, согласно инсайдам, власть действительно хотела нас расколоть, то ей нужно было не лупить по одной из частей нашей политической силы. Им стоило бы дождаться, когда внутренняя конкуренция достигнет такого уровня, когда два самодостаточные лидера не смогут быть вместе. Это Бойко и Медведчук. Сказать, что этой тенденции не было, было бы некорректно. Сказать, что это было бы невозможно – я бы не сказал", – отметил парламентарий.

Шуфрич считает, что санкции "помогли сплотить" ОПЗЖ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Но, по его словам, санкции и уголовные дела в отношении представителей политсилы нивелировали все неурядицы между ее руководством. И в будущем Шуфрич исключает любые центробежные процессы в ОПЗЖ.

"Уже сегодня могу сказать, что и на президентских, и на парламентских выборах мы будем едины. Наш лидер – Бойко – будет нашим кандидатом в президенты и поведет партию первым номером на очередных или внеочередных парламентских выборах", – заявил нардеп.

Мнения политологов в этом плане частично совпадают. По крайней мере все они сомневаются, что раскол ОПЗЖ возможен в скором будущем.

"Я не верю в раскол, потому что знаю о внутренних обязательствах, которые выходят за рамки только политических контактов. Группы Бойко-Левочкина и Медведчука-Рабиновича связывает несколько больше чем просто политика, есть некоторые финансовые и бизнес обязательства, которые сейчас невозможно разорвать. Поэтому они обречены быть вместе", – уверен Кость Бондаренко.

Если кто из нардепов-списочников решится выйти из фракции ОПЗЖ, он рискует потерять мандат, напомнил политолог Владимир Фесенко. Поэтому вряд ли сейчас, в нынешнем созыве Рады, возможен распад партии, считает эксперт.

"Ситуация, когда политический брак вроде бы сохраняется, но супруги спят отдельно – эта ситуация, вероятно, уже происходит. Между группами и так не было особой любви", – уточнил политолог.

При этом он полагает, что группа Левочкина-Бойко будет постепенно дистанцироваться от Медведчука и наблюдать за дальнейшим развитием событий. Формально они будут поддерживать своего соратника, при этом занимая более умеренную позицию, чтобы не идти на прямую конфронтацию с властью.

"Целостность ОПЗЖ будет зависеть от того, какой будет дальнейшая судьба Медведчука. Если проблемы для него продолжатся, если он останется под арестом, если будет риск, что он получит судебный приговор – это повлияет на партию. Пока что рано делать прогнозы, как ситуация с Медведчуком скажется на партии. Вся эта эпопея с ним – на мой взгляд, еще минимум на два-три года", – отметил Фесенко.

Он считает, что тектонические перестройки в ОПЗЖ возможны ближе к выборам. По мнению политолога, тогда "газовики" могут создать свой собственный политический проект, у которого будут неплохие шансы остаться на плаву и попасть в следующий парламент.

Еще одно возможное последствие, на которое указывают эксперты – пока ОПЗЖ "лихорадит", на их поле могут появиться другие проекты, нацеленные на тот же электорат. Одним из косвенных выгодополучателей событий вокруг Медведчука стал Евгений Мураев. Его телеканал "Наш" помог бывшим зрителям подсанкционных каналов заполнить информационный вакуум. Но на его личном рейтинге ослабление партии-соперника пока не сильно отразилось.

Колесников создает новый проект с прицелом на часть рейтинга ОПЗЖ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Параллельно в политических кругах появилась информация о том, что создавать новый проект взялся бывший лидер "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Борис Колесников. Свою партию "Украина – наш дом" политик хочет презентовать в ближайшие недели. По его словам, команда будет представлена специалистами из разных сфер и разных регионов страны.

В СМИ связь с новым проектом приписывают Ринату Ахметову и его бизнес партнеру, мажоритарщику от "Оппоблока" Вадиму Новинскому. В близком окружении нардепа эту информацию категорически отрицают, заявляя, что "пока это личная инициатива Колесникова". Собеседники издания в ОПЗЖ утверждают, что никаких предложений о сотрудничестве или объединении с новой политсилой им не поступало.

Но стоит отметить, что с медийной точки зрения группа Ахметова также является косвенным "выгодополучателем" закрытия телеканалов группы Медведчука - внушительная часть аудитории, как утверждают эксперты, перешла на информационный телеканал "Украина 24". Позиции которого сильны, в частности, на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Частым гостем эфиров телеканалов Ахметова является Борис Колесников.

По словам Алексея Антиповича, запрос на создание партии в электоральной нише ОПЗЖ есть. Но эта политическая сила должна целиться не столько на пророссийские настроения, сколько на лозунги бывшей "Партии регионов" – "стабильность, развитие, экономика". Второй залог успеха такого проекта – современные, сравнительно новые спикеры, в том числе из среды региональных лидеров. Иначе все усилия по его созданию ограничатся дроблением электората ОПЗЖ и вряд ли смогут гарантировать попадание в парламент.

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Единство представителей бывшего "бело-голубого" лагеря обычно держалось на двух столпах – рейтинге и взаимной выгоде. Когда эти составляющие рушатся, то и союзная "конструкция" оказывается под угрозой. Санкции и интерес властей к персоне Виктора Медведчука усилили группу Сергея Левочкина и Юрия Бойко. Вопрос в том, захотят ли они спасать этот союз. Если да – то на каких условиях и будут ли они приемлемы для партнеров.