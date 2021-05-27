В ОПЗЖ назвали свого кандидата в президенти на наступних виборах

У партії "Опозиційна платформа - За життя" назвали свого кандидата в президенти і перший номер на наступних виборах ВР. Це нардеп Юрій Бойко.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, йдеться в матеріалі "Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку" .

"Вже сьогодні можу сказати, що і на президентських, і на парламентських виборах ми будемо єдині. Наш лідер - Бойко - буде нашим кандидатом у президенти і поведе партію першим номером на чергових або позачергових парламентських виборах", - заявив Шуфрич.

Він вважає, що санкції та кримінальні справи щодо представників політсили нівелювали всі негаразди між її керівництвом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити про другий термін президентства поки зарано. Питання про другу каденцію для нього поки неактуальне.

Зазначимо, у мера Києва Віталія Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти. Кілька соратників мера запевняють, що про президентські вибори він зараз не думає.

РБК-Україна писало, що Конституційний суд України продовжує розгляд конституційності звільнення з посади голови КМДА особи, обраної на посаду Київського міського голови.