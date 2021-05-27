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В ОПЗЖ назвали свого кандидата в президенти на наступних виборах

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У партії "Опозиційна платформа - За життя" назвали свого кандидата в президенти і перший номер на наступних виборах ВР. Це нардеп Юрій Бойко.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, йдеться в матеріалі "Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку".

Він вважає, що санкції та кримінальні справи щодо представників політсили нівелювали всі негаразди між її керівництвом.

"Вже сьогодні можу сказати, що і на президентських, і на парламентських виборах ми будемо єдині. Наш лідер - Бойко - буде нашим кандидатом у президенти і поведе партію першим номером на чергових або позачергових парламентських виборах", - заявив Шуфрич.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити про другий термін президентства поки зарано. Питання про другу каденцію для нього поки неактуальне.

Зазначимо, у мера Києва Віталія Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти. Кілька соратників мера запевняють, що про президентські вибори він зараз не думає.

РБК-Україна писало, що Конституційний суд України продовжує розгляд конституційності звільнення з посади голови КМДА особи, обраної на посаду Київського міського голови.

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