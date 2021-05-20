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Зеленский о втором сроке президентства: говорить пока рано

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Украина, Четверг 20 мая 2021 13:40
Зеленский о втором сроке президентства: говорить пока рано Фото: Зеленский считает, что рано говорить о втором сроке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о втором сроке президентства пока рановато. Вопрос о второй каденции для него пока неактуален.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции 20 мая по итогам второго года президентства.

Он не стал развернуто отвечать на соответствующий вопрос о второй каденции. На замечание журналистки, что он не ответил на вопрос о втором сроке президентства, Зеленский сказал: "Рано отвечать".

На пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявлял, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

В Офисе президента Украины в апреле 2021 года заявляли, что вопрос о возможном походе украинского лидера Владимира Зеленского на второй президентский срок накручены СМИ. Он еще сам не решил.

В марте глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия СН будет просить Зеленского идти на второй срок.

Также пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Для этого он должен выполнить хотя бы половину своей программы.

Председатель ОП считает, что такое решение нужно принимать ближе к концу первой каденции.

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