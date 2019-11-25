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Опубликовано видео с места ДТП с участием Кулебы

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 09:08
Опубликовано видео с места ДТП с участием Кулебы
Фото: место ДТП (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Кулеба вместе с детьми попал в ДТП

Опубликовано видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы. Видео опубликовано в YouTube.

Как отмечается, вчера около 14:00, на автодороге Киев-Одесса, вблизи села Чабаны в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали четыре человека. РБК-Украина в Офисе президента подтвердили информацию, что в ДТП попал Кулеба.

После этого полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сообщается, что детский омбудсмен находится в Феофании в состоянии средней тяжести. У него сотрясение мозга, закрытая ЧМТ, травма грудной клетки, травма живота. Старший сын Кулебы находится в интенсивном неврологическом отделении той же больницы.

Отметим, основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице Facebook написал, что Кулеба проехал на красный свет.

"Предварительно, с детьми на красный свет Чабанах проехал уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба. Двое в тяжелом состоянии. Напомним, с двумя детьми, без детских кресел на красный вслепую", - написал он.

В ОП подтвердили информацию о ДТП с участием детского омбудсмена Детский омбудсмен попал в ДТП
Новости Украины ДТПНиколай Кулебавидео
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