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Детский омбудсмен попал в ДТП

Новости » Происшествия     24.11.2019 - 17:36
Детский омбудсмен попал в ДТП
Фото: Николай Кулеба (из открытых источников)

Кулеба и один из его детей находятся в тяжелом состоянии

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба со своими детьми попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook руководителя общественного движения "Живи" Оксамиты Новачук.

Как она отметила, Кулеба и один из его детей находятся в тяжелом состоянии.

"Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и одна из трех его детей находятся в тяжелом состоянии", - написала она.

Видео ДТП с уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебою! Напомню, он был в машине вместе с двумя сыновьями. Сейчас Кулеба в реанимации в тяжелом состоянии. Мой Телеґрам: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus

Опубликовано Назаром Приходько Воскресенье, 24 ноября 2019 г.

Кроме того, основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице Facebook написал, что авария произошла в Чабанах.

"Предварительно, с детьми на красный свет Чабанах проехал уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба. Двое в тяжелом состоянии. Напомним, с двумя детьми, без детских кресел на красный вслепую", - написал он.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным президента по правам ребенка.

Напомним, под Киевом в Броварах на улице Черняховского автомобиль въехал в дерево, в результате чего пострадали трое людей.

Также в Киеве в ходе дорожно-транспортного происшествия (ДТП) перевернулся микроавтобус.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 21 ноября в результате ДТП пешеходы погибли 2. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и наехал на человека. В тот же день на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину.

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Новости Украины ДТПНиколай Кулеба
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