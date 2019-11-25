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Опубліковано відео з місця ДТП за участі Кулеби

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 09:08
Опубліковано відео з місця ДТП за участі Кулеби
Фото: місце ДТП (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Кулеба разом з дітьми потрапив у ДТП

Опубліковано відео з місця дорожно-транспортної пригоди за участі Уповноваженого з питань прав дитини Миколи Кулеби. Відео опубліковано в YouTube.

Як зазначається, вчора близько 14:00, на автодорозі Київ-Одеса, поблизу села Чабани в результаті зіткнення мікроавтобуса та автомобіля постраждали чотири людини. РБК-Україна в Офісі президента підтвердили інформацію, що в ДТП потрапив Кулеба.

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Крім того, повідомляється, що дитячий омбудсмен знаходиться у Феофанії в стані середньої тяжкості. У нього струс мозку, закрита ЧМТ, травма грудної клітки, травма живота. Старший син Кулеби знаходиться в інтенсивному неврологічному відділенні тієї ж лікарні.

Зазначимо засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці Facebook написав, що Кулеба проїхав на червоне світло.

"Попередньо, з дітьми на червоне світло Чабанах проїхав уповноважений президента у справах дітей Микола Кулеба. Двоє у важкому стані. Нагадаємо, з двома дітьми, без дитячих крісел на червоний наосліп", - написав він.

В ОП підтвердили інформацію про ДТП за участю дитячого омбудсмена Дитячий омбудсмен потрапив в ДТП
Новини України ДТПНиколай Кулебавидео
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