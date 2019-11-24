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В полиции рассказали подробности ДТП с участием Кулебы

Новости » Общество     24.11.2019 - 19:19
В полиции рассказали подробности ДТП с участием Кулебы
Фото: место ДТП (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

В результате ДТП пострадали четыре человека, полиция открыла уголовное дело

В полиции рассказали подробности аварии с участием детского омбудсмена Николая Кулебы под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители сообщили, что сегодня, 23 ноября около 14:00, на автодороге Киев-Одесса, вблизи села Чабаны в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека.

Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Добавим, замглавы Министрества внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Facebook, что житель села Гатное, управляя микроавтобусом Volkswagen на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota. По информации Геращенко, водители обоих транспортных средств, а также двое пассажиров Toyota получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Напомним, ранее руководитель общественного движения "Живи" Оксамита Новачук сообщила, что Кулеба и один из его детей находятся в тяжелом состоянии. РБК-Украина подтвердили информацию о ДТП.

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