В ОП подтвердили информацию о ДТП с участием детского омбудсмена

Фото: Николай Кулеба (facebook.com/KulebaMykola)

Кулеба попал в аварию вместе со своими детьми

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сегодня, 24 ноября, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со своими детьми. Эту информацию подтвердили РБК-Украина в Офисе президента.

"Попали в аварию, все живы, получают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в ОП.

Напомним, ранее руководитель общественного движения "Живи" Оксамита Новачук сообщила, что Кулеба и один из его детей находятся в тяжелом состоянии.

"Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей находятся в тяжелом состоянии", - написала она.

Кроме того, основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице Facebook написал, что авария произошла в Чабанах.

"Предварительно, с детьми на красный свет Чабанах проехал уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба. Двое в тяжелом состоянии. Напомним, с двумя детьми, без детских кресел на красный вслепую", - написал он.