Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз.

В тоже время начало процедуры импичмента Трампа объявили в Конгрессе США. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не воспринимает серьезно угрозы со стороны Конгресса.