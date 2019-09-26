Опублікована скарга розвідки США на розмову Трампа з Зеленським

У США опублікували скаргу співробітника розвідки на розмову між американським лідером Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після парламентських виборів в Україні.

Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу, а також заявив про м'які позиції Європи з посилення тиску на РФ. Американський лідер заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Євросоюз.

У той же час початок процедури імпічменту Трампа оголосили в Конгресі США. Дональд Трамп, у свою чергу, заявив, що не сприймає серйозно загрози з боку Конгресу.