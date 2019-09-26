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Рассекречен текст жалобы разведки на разговор Трампа с Зеленским

Новости » Политика    26.09.2019 - 08:27
Рассекречен текст жалобы разведки на разговор Трампа с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Текст жалобы может быть обнародован уже в четверг

В США рассекретили текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, украинским президентом. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о жалобе сотрудника спецслужб на Трампа, которая поступила сначала генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсон. Как сообщается, обещание, данное Трампом во время телефонного разговора с Зеленским, заставила сотрудника американской разведки подать официальную жалобу.

Сообщается, что первыми с рассекреченными текстом ознакомились члены спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената. Демократы, которые читали документ, заявили, что это подтверждает приверженность их расследования относительно Трампа.

Также отмечается, что часть республиканцев считает, что жалоба не способна навредить Трампу, другие же вовсе отказались что-либо говорить по этому поводу.

Напомним, вчера Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Европейский союз.\

Кроме того, вчера начало процедуры импичмента Трампа объявили в Конгрессе США. Президент США, в свою очередь, не воспринимает серьезно угрозы со стороны Конгресса.

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