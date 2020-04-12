Опубликована карта распространения COVID-19 в Киеве

Названы районы Киева с числом инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Киева Виталия Кличко.

Так, по состоянию на утро 12 апреля, больше всего инфицированных коронавирусом в Печерском и Дарницком районах столицы - 94 и 59 соответственно. Следом идут Шевченковский и Соломенский районы - 51 и 49 случаев соответственно.

Меньше всего инфицированных в Святошинском (18 случаев), Деснянском (24), Оболонском (25) и Подольском (26) районах.

Карта распространения коронавируса в Киеве (t.me/vitaliy_klitschko)

За минувшие сутки лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Голосеевский +2;

Дарницкий +3;

Деснянский 2;

Днепровский +2;

Оболонский 0;

Печерский +10;

Подольский +0;

Святошинский 1;

Соломенский +0;

Шевченковский +0.

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Украине уже составляет 2 777 человек. Из них 89 человек выздоровели, а 83 пациента умерли.

Отметим, городской голова Киева Виталий Кличко также сообщил, что среди заболевших за минувшие сутки киевлян - один медик.

Также РБК-Украина писало, что в Крыму запретили браки и разводы из-за коронавируса. Браки могут начать регистрировать аж после 1 июня 2020 года.