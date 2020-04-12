За сутки в Киеве выявили еще 20 случаев COVID-19, заболел еще один медик

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число заболевших в Киеве достигло 416

За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболели еще 20 человек. Об этом в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, еще 20 киевлян заболели за прошедшие сутки, в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В частности, заболели еще 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет.

"Среди заболевших за минувшие сутки киевлян - один медик. В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил Кличко.

Отметим, лидерство по числу выявленных случаев продолжает удерживать Печерский район Киева - 94 заболевших.

Инфографика по коронавирусу в Киеве (t.me/vitaliy_klitschko)

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины число заболевших достигло 18 человек. При этом один человек выздоровел, также на этой неделе был зафиксирован летальный исход - умерла женщина, которая работала в одной из воинских частей Ивано-Франковской области.

Отметим, по состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2 777 случаев заболевания COVID-19. При этом 89 человек выздоровели, 83 пациента с коронавирусом умерли.