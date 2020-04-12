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В Крыму запретили браки и разводы из-за коронавируса

Новости » Общество     12.04.2020 - 10:24
В Крыму запретили браки и разводы из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отделы ЗАГС Крыма приостановили регистрации актов гражданского состояния

В аннексированном Крыму приостановили регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме регистраций актов о рождении и смерти из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

В обращении российского Минюста к власти регионов РФ и аннексированного Крыма предлагается перенести уже назначенные бракосочетания "на более поздний срок". Как возможный вариант в сообщении пресс-службы ведомства отмечается "после 1 июня 2020 года".

"Министерство юстиции убедительно просит обращаться в органы ЗАГС исключительно по острой необходимости", - говорится в сообщении.

По данным министерства, за две недели весны, с 3 по 14 марта 2020 года, в аннексированном Крыму было зарегистрировано 667 рождений детей и брак 334 пар молодоженов.

Напомним, ранее ЕС уличил Россию в очередном нарушении международного права в Крыму. В ЕС сделали заявление в связи с призывной кампанией на полуострове.

Также РБК-Украина писало, что российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.

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