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Опублікована карта поширення COVID-19 у Києві

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Найбільше інфікованих у Печерському та Дарницькому районах столиці

Названі райони Києва з числом інфікованих коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

Так, станом на ранок 12 квітня, найбільше інфікованих коронавірусом в Печерському і Дарницькому районах столиці - 94 та 59 відповідно. Слідом ідуть Шевченківський та Солом'янський райони - 51 і 49 випадків відповідно.

Найменше інфікованих у Святошинському (18 випадків), Деснянському (24), Оболонському (25) і Подільському (26) районах.

Карта поширення коронавірусу в Києві (t.me/vitaliy_klitschko)

За минулу добу лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

  • Голосіївський +2;
  • Дарницький +3;
  • Деснянський 2;
  • Дніпровський +2;
  • Оболонський 0;
  • Печерський +10;
  • Подільський +0;
  • Святошинський 1;
  • Солом'янський +0;
  • Шевченківський +0.

Нагадаємо, загальна кількість інфікованих COVID-19 в Україні вже становить 2 777 осіб. З них 89 осіб одужали, а 83 пацієнти померли.

Зазначимо, міський голова Києва Віталій Кличко також повідомив, що серед хворих за минулу добу киян - один медик.

Також РБК-Україна писало, що в Криму заборонили шлюби та розлучення черзе коронавірус. Шлюби можуть почати реєструвати аж після 1 червня 2020 року.

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