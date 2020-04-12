Опублікована карта поширення COVID-19 у Києві

Найбільше інфікованих у Печерському та Дарницькому районах столиці
Названі райони Києва з числом інфікованих коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
Так, станом на ранок 12 квітня, найбільше інфікованих коронавірусом в Печерському і Дарницькому районах столиці - 94 та 59 відповідно. Слідом ідуть Шевченківський та Солом'янський райони - 51 і 49 випадків відповідно.
Найменше інфікованих у Святошинському (18 випадків), Деснянському (24), Оболонському (25) і Подільському (26) районах.
Карта поширення коронавірусу в Києві (t.me/vitaliy_klitschko)
За минулу добу лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:
Нагадаємо, загальна кількість інфікованих COVID-19 в Україні вже становить 2 777 осіб. З них 89 осіб одужали, а 83 пацієнти померли.
Зазначимо, міський голова Києва Віталій Кличко також повідомив, що серед хворих за минулу добу киян - один медик.
Також РБК-Україна писало, що в Криму заборонили шлюби та розлучення черзе коронавірус. Шлюби можуть почати реєструвати аж після 1 червня 2020 року.