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В Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 2777

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 09:38
В Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 2777
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки зафиксировано 266 новых случаев

В Украине число заразившихся коронавирусом COVID-19 возросло до 2777 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.

Сейчас коронавирус обнаружен:

  • Винницкая обл. - 174 случая (8 выздоровели);
  • Волынская обл. - 71 случай (2 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 58 случаев (5 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел);
  • Житомирская обл. - 74 случая;
  • Закарпатская обл. - 82 случая (3 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 83 случая (10 выздоровели);
  • Ивано-Франковская область - 291 случай (12 выздоровели);
  • г. Киев - 416 случаев;
  • Киевская обл. - 159 случаев (9 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 118 случаев;
  • Львовская обл. - 111 случаев (6 выздоровели);
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Николаевская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 63 случая;
  • Полтавская обл. - 25 случаев;
  • Ровенская обл. - 119 случаев (3 выздоровели);
  • Сумская обл. - 73 случая (2 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 243 случаи (3 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 11 случаев;
  • Херсонская обл. - 31 случай;
  • Хмельницкая обл. - 19 случаев (3 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 99 случаев (1 выздоровел);
  • Черновицкая обл. - 432 случаи (21 выздоровел);
  • Черниговская обл. - 9 случаев.

Отмечается, что на амбулаторном лечении 1 504 пациента. Всего госпитализировано 1 100 человек, из них 48 детей.

Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85,5%).

Напомним, количество заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля состявляет 1 777 517 человек.

Ранее первые два случая заражения подтвердили в Николаевской области. Таким образом, коронавирус распространился на все регионы Украины.

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