Опубликован закон о верификации пенсий и других госвыплат

Иллюстративное фото (rsu.gov.ua)

Закон вступит в силу 21 декабря

В пятницу, 20 декабря, был опубликован закон о верификации пенсий и других государственных выплат. Документ был обнародован в парламентской газете "Голос Украины".

Законом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

Отметим, закон был опубликован с правкой президента, которая необходима для того, чтобы сохранить предоставление Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответственно.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о верификации пенсий и других государственных выплат со своими предложениями.

Парламент принял данный закон с предложениями президента 3 декабря. А 7 ноября Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

Напомним, заместитель министра финансов Павел Ходаковский отмечал, что вето президента на закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (проект №1231) не ставит крест на законопроекте.

Так, 17 октября народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №1231, за него проголосовали 249 депутатов ВР. Данный проект закона Рада приняла за основу 20 сентября. Тогда его поддержали 254 нардепа.