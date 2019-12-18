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Зеленский подписал закон о верификации пенсий с предложениями президента

Новости » Политика     18.12.2019 - 15:46
Зеленский подписал закон о верификации пенсий с предложениями президента
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее глава государства ветировал данный проект закона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о верификации пенсий и других государственных выплат со своими предложениями. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Зеленский подписал закон о верификации пенсий с предложениями президента

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Согласно предложениям главы государства, в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения" закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" слова "абзац второй" заменяются словами "абзац третий".

Отметим, эта техническая правка в законе была необходима для того, чтобы сохранить предоставление Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответственно.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял данный закон с предложениями президента 3 декабря. А 7 ноября Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

Напомним, заместитель министра финансов Павел Ходаковский отмечал, что вето президента на закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (проект №1231) не ставит крест на законопроекте.

Так, 17 октября народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №1231, за него проголосовали 249 депутатов ВР. Данный проект закона Рада приняла за основу 20 сентября. Тогда его поддержали 254 нардепа.

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