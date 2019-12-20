Опублікований закон про верифікацію пенсій та інших держвиплат

Ілюстративне фото (rsu.gov.ua)

Закон набуде чинності 21 грудня

У п'ятницю, 20 грудня, був опублікований закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Документ був оприлюднений у парламентській газеті "Голос України".

Законом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

Відзначимо, закон був опублікований з правкою президента, яка необхідна для того, щоб зберегти надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікації пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями.

Парламент ухвалив цей закон з пропозиціями президента 3 грудня. А 7 листопада Зеленський ветував законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат.

Нагадаємо, заступник міністра фінансів Павло Ходаковський відзначав, що вето президента на закон "Про верифікацію і моніторинг державних виплат" (проект №1231) не ставить хрест на законопроекті.

Так, 17 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №1231, за нього проголосували 249 депутатів ВР. Даний проект закону Рада прийняла за основу 20 вересня. Тоді його підтримали 254 нардепа.