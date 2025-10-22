Оптимальнее F-35: Игнат объяснил, почему Gripen стали приоритетом для Украины
Шведские истребители Gripen являются оптимальным выбором для Украины, поскольку они в некоторых моментах лучше американских F-35. Украина давно рассматривала для себя именно шведские самолеты.
Как передает РБК-Украина, об этом начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
"Gripen рассматривался у нас в видении до 2035 года, еще даже в 2000-х годах военное руководство понимало. Это процесс очень непростой, а мы его сократили", - сказал он.
По словам Игната, украинские пилоты уже освоили Gripen. Они специально ездили в Швецию и проводили там ознакомительные полеты на истребителе.
К тому же этот самолет прекрасно подходит Украине не только с точки зрения обученности личного состава, но и экономически и тактически. В плане экономики, сам самолет довольно дешевый (если сравнивать с американскими, например), а его обслуживание также недорогое.
"Это одна из самых дешевых моделей. Он не слишком дорогой, особенно в обслуживании. Есть такая позиция как летный час. Сколько стоит летный час Gripen и F-35? Там в разы разница", - сказал Игнат.
В тактическом плане Gripen подходит, поскольку он может использовать оборудованные в Украине полевые аэродромы. Этот самолет способен садиться и взлетать не только с асфальтированных автомобильных дорог, но и с "грунтовок".
"У нас сегодня десятки аэродромов по всей стране, которые мы используем как аэродромы подскока: грунтовые полосы, участки автодорог, куда садится самолет, может дозаправиться, взять вооружение и дальше идти бомбить нашего недруга. Этот самолет имея большие колеса, высокое шасси, мог бы обеспечить, чтобы у нас была разная авиация и для противовоздушного боя, и для ударов по противнику на земле", - резюмировал Игнат.
Gripen для Украины: что известно
Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E. Это контракт на перспективу: производство этой модели только началось, первые поставки, заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон, возможны через три года.
По словам Зеленского, выбор Украины был продиктован тем, что шведские истребители являются одними из лучших в мире. Кроме этого, "Грифоны" (Gripen - "Грифон" на шведском) прекрасно "вписываются" в структуру и видение Воздушных сил.
Швеция еще в 2023 году начала обучение украинских пилотов на Gripen. В следующем году шведский парламент поддержал поставки Gripen Украине, однако уже 28 мая 2024 года стало известно, что западные страны попросили Стокгольм "подождать". На тот момент главное внимание уделялось введению в эксплуатацию истребителей американского производства F-16.