ua en ru
Вт, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну

Вівторок 28 травня 2024 14:24
UA EN RU
Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну Фото: міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція призупиняє плани щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі F-16.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen", - заявив він, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва.

При цьому міністр додав, що це пов'язано з тим, що "зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16".

Минулого року Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання винищувачів Gripen, і скандинавська країна пізніше заявила, що оцінить потенціал відправки літаків, вироблених шведським оборонним підрядником Saab.

Gripen для України

JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач, розроблений шведською компанією Saab. Він був прийнятий на озброєння шведських ВПС у 1997 році і відтоді експортувався в кілька інших країн. Gripen відомий своєю маневреністю, надійністю і доступною ціною.

Наприкінці травня 2023 року Швеція зробила важливий крок на підтримку України, дозволивши українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Тренування проходили на симуляторах та включали пробні польоти.

Як зазначали в Офісі президента України, передача шведських Gripen Україні, як і раніше обумовлене постачання F-16, потребує узгодження з іншими країнами.

Варто зазначити, що ще наприкінці лютого шведський парламент виступив за негайне рішення щодо постачання Україні літаків Gripen.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Швеція Війна в Україні
NEWS
Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні
Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні
DAILY
Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ