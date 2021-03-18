Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы

Сегодня, 18 марта, определились все участники 1/4 финала Лиги Европы. На стадии 1/8 финала из этого турнира вылетели оба представителя Украины - "Динамо" и "Шахтер".
Подробнее о результатах матчей - в материале РБК-Украина.
В ответных матчах 1/8 финала зафиксированы следующие результаты:
Жеребьевка четвертьфинала пройдет завтра, 19 марта, в 14:00 по Киеву. Также будет проведен жребий полуфиналов. Финал Лиги Европы пройдет 26 мая в Гданьске (Польша).
Напомним, вчера также определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Так, на этой стадии сыграют "Порту", "Ливерпуль", "Боруссия Д", "ПСЖ", "Ман Сити", "Реал", "Бавария" и "Челси".