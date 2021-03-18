RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 18 березня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 фіналу цього турніру вилетіли обидва представники України - "Динамо" і "Шахтар".

Детальніше про результати матчів - у матеріалі РБК-Україна.

У матчах 1/8 фіналу зафіксовані наступні результати:

Жеребкування чвертьфіналу пройде завтра, 19 березня, о 14:00 по Києву. Також буде проведено жеребкування півфіналів. Фінал Ліги Європи пройде 26 травня в Гданську (Польща).

Нагадаємо, вчора також визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Так, на цій стадії зіграють "Порту", "Ліверпуль", "Борусія Д", ПСЖ, "Ман Сіті", "Реал", "Баварія" та "Челсі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДинамоУЕФАШахтарЛіга Європи
Читайте також
"Шахтар" перед матчем з "Ромою" виявив коронавірус в команді
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна має примарні шанси обігнати Шотландію
Прогноз погоди