Визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи

Сьогодні, 18 березня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 фіналу цього турніру вилетіли обидва представники України - "Динамо" і "Шахтар".
Детальніше про результати матчів - у матеріалі РБК-Україна.
У матчах 1/8 фіналу зафіксовані наступні результати:
Жеребкування чвертьфіналу пройде завтра, 19 березня, о 14:00 по Києву. Також буде проведено жеребкування півфіналів. Фінал Ліги Європи пройде 26 травня в Гданську (Польща).
Нагадаємо, вчора також визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Так, на цій стадії зіграють "Порту", "Ліверпуль", "Борусія Д", ПСЖ, "Ман Сіті", "Реал", "Баварія" та "Челсі".