До операції в Ормузькій протоці долучиться ще одна країна НАТО

За його словами, Литва вже отримала запрошення від США приєднатися до очолюваної Вашингтоном військово-морської операції. Найближчим часом президент планує скликати Раду національної оборони, щоб обговорити це питання.

"Ми солідарні, - заявив Науседа. - Ми, звичайно, розуміємо, що ми повинні не тільки вимагати і брати, але й давати".

Участь у місії розглядається як крок підтримки союзника на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці. З початку березня Іран контролює прохід через цей стратегічний водний шлях, а в середині квітня США запровадили власні обмеження.

На цьому тлі Литва, як і інші країни Балтії, змушена враховувати як союзницькі зобов’язання, так і позицію більшості держав ЄС, які поки не долучилися до операції.

Водночас Литва, Латвія та Естонія значною мірою покладаються на безпекову підтримку США, зважаючи на близькість до Росії та Білорусі.

Деякі союзники по НАТО вже оголосили про намір долучитись до оепрації США. Зокрема, Німеччина почала готуватись до можливого розгортання в районі протоки.