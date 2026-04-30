UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Ормузька протока Війна в Україні

До операції в Ормузькій протоці долучиться ще одна країна НАТО

17:00 30.04.2026 Чт
2 хв
Литва вже отримала офіційне запрошення від США
aimg Марія Науменко
Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс може долучитися до місії США в Ормузькій протоці, однак рішення ще мають погодити уряд і парламент.

За його словами, Литва вже отримала запрошення від США приєднатися до очолюваної Вашингтоном військово-морської операції. Найближчим часом президент планує скликати Раду національної оборони, щоб обговорити це питання.

"Ми солідарні, - заявив Науседа. - Ми, звичайно, розуміємо, що ми повинні не тільки вимагати і брати, але й давати".

Участь у місії розглядається як крок підтримки союзника на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці. З початку березня Іран контролює прохід через цей стратегічний водний шлях, а в середині квітня США запровадили власні обмеження.

На цьому тлі Литва, як і інші країни Балтії, змушена враховувати як союзницькі зобов’язання, так і позицію більшості держав ЄС, які поки не долучилися до операції.

Водночас Литва, Латвія та Естонія значною мірою покладаються на безпекову підтримку США, зважаючи на близькість до Росії та Білорусі.

Деякі союзники по НАТО вже оголосили про намір долучитись до оепрації США. Зокрема, Німеччина почала готуватись до можливого розгортання в районі протоки.

Для цього Берлін планує заздалегідь перекинути мінний тральщик і допоміжне судно, навіть ціною часткового скорочення присутності в інших регіонах.

Крім того, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара може долучитися до розмінування Ормузької протоки, однак лише після можливої мирної угоди між Іраном і США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиНАТООрмузька протокаЛитва