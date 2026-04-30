Нова коаліція або удари по Ірану. США роздумують, як розблокувати Ормуз, - Reuters

США ініціюють створення міжнародної коаліції під назвою "Морська конструкція свободи" (MFC) для розблокування Ормузької протоки. Крім того, не виключені нові удари по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з депешею Держдепартаменту США, країнам-партнерам пропонують долучитися до MFC. Її головна мета - забезпечити комерційним суднам безпечне плавання через протоку.

У документі йдеться, що створення міжнародної коаліції є першим критично важливим кроком для формування постконфліктної архітектури морської безпеки на Близькому Сході. Цю пропозицію мають усно передати союзникам до 1 травня.

Захоплення частини Ормузу

Крім того, Трампу представлять ще один план, який передбачає захоплення частини Ормузької протоки для відновлення комерційного судноплавства в ній. Така операція може передбачати залучення сухопутних військ.

Франція, Велика Британія та інші держави вже обговорили свою участь у коаліції. Проте європейські партнери наголосили, що готові допомагати у відкритті протоки лише після повного завершення конфлікту.

США не виключають нових ударів по Ірану

Агентство зазначає, що Трамп сьогодні отримає брифінг від голови Центрального командування США Бреда Купера щодо нових планів потенційних військових дій проти Ірану.

Згідно з даними джерел, Центральне командування США підготувало план "короткої, але потужної" хвилі ударів по Ірану, яка, ймовірно, включатиме об’єкти інфраструктури.

"Будь-який напад США на Іран, навіть якщо він буде обмеженим, призведе до "тривалих і болісних ударів" по регіональних позиціях США", - заявив високопоставлений представник КВІР.

Реакція Трампа на пропозицію Тегерана

Reuters зазначає, що остання пропозиція Ірану щодо завершення війни не влаштувала президента США Дональда Трампа. Тегеран пропонував відкласти обговорення своєї ядерної програми до офіційного припинення конфлікту та вирішення проблем судноплавства.

За даними джерела в Пакистані, Вашингтон вже передав свої зауваження щодо іранської ініціативи. У відповідь представники Ірану попросили час на підготовку рішення до кінця тижня.

Іран вимагає від США визнати його право на збагачення урану нібито для мирних цивільних цілей. Наразі країна має запас близько 440 кілограмів урану, збагаченого до 60%. За умови подальшого збагачення цих обсягів матеріалу може вистачити для створення кількох одиниць ядерної зброї.