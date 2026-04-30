К операции в Ормузском проливе присоединится еще одна страна НАТО

По его словам, Литва уже получила приглашение от США присоединиться к возглавляемой Вашингтоном военно-морской операции. В ближайшее время президент планирует созвать Совет национальной обороны, чтобы обсудить этот вопрос.

"Мы солидарны, - заявил Науседа. - Мы, конечно, понимаем, что мы должны не только требовать и брать, но и давать".

Участие в миссии рассматривается как шаг поддержки союзника на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе. С начала марта Иран контролирует проход через этот стратегический водный путь, а в середине апреля США ввели собственные ограничения.

На этом фоне Литва, как и другие страны Балтии, вынуждена учитывать как союзнические обязательства, так и позицию большинства государств ЕС, которые пока не присоединились к операции.

В то же время Литва, Латвия и Эстония в значительной степени полагаются на поддержку США в сфере безопасности, учитывая близость к России и Беларуси.

Некоторые союзники по НАТО уже объявили о намерении присоединиться к оепрации США. В частности, Германия начала готовиться к возможному развертыванию в районе пролива.