ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

К операции в Ормузском проливе присоединится еще одна страна НАТО

17:00 30.04.2026 Чт
2 мин
Литва уже получила официальное приглашение от США
aimg Мария Науменко
К операции в Ормузском проливе присоединится еще одна страна НАТО Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс может присоединиться к миссии США в Ормузском проливе, однако решение еще должны согласовать правительство и парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Новая коалиция или удары по Ирану. США раздумывают, как разблокировать Ормуз, - Reuters

По его словам, Литва уже получила приглашение от США присоединиться к возглавляемой Вашингтоном военно-морской операции. В ближайшее время президент планирует созвать Совет национальной обороны, чтобы обсудить этот вопрос.

"Мы солидарны, - заявил Науседа. - Мы, конечно, понимаем, что мы должны не только требовать и брать, но и давать".

Участие в миссии рассматривается как шаг поддержки союзника на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе. С начала марта Иран контролирует проход через этот стратегический водный путь, а в середине апреля США ввели собственные ограничения.

На этом фоне Литва, как и другие страны Балтии, вынуждена учитывать как союзнические обязательства, так и позицию большинства государств ЕС, которые пока не присоединились к операции.

В то же время Литва, Латвия и Эстония в значительной степени полагаются на поддержку США в сфере безопасности, учитывая близость к России и Беларуси.

Некоторые союзники по НАТО уже объявили о намерении присоединиться к оепрации США. В частности, Германия начала готовиться к возможному развертыванию в районе пролива.

Для этого Берлин планирует заранее перебросить минный тральщик и вспомогательное судно, даже ценой частичного сокращения присутствия в других регионах.

Кроме того, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара может присоединиться к разминированию Ормузского пролива, однако только после возможного мирного соглашения между Ираном и США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки НАТО Ормузский пролив Литва
Новости
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Аналитика
