Операція у Венесуелі відкриває США доступ до російської зброї, - Defence Express

Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро США заявили про готовність тимчасово взяти на себе управління країною до моменту безпечної передачі влади. Це може надати достпу Америці до зброї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Як зазначає видання, у разі формування в Каракасі уряду, лояльного до США, американські військові та оборонні експерти можуть отримати доступ до повного арсеналу венесуельських збройних сил.

Зокрема до російського озброєння, яке РФ постачала країні впродовж останніх років. Це дає Пентагону можливість детально вивчити системи, які тривалий час залишалися об’єктом інтересу американської розвідки.

Яка зброя цікава США

Серед найцінніших зразків аналітики називають зенітно-ракетні комплекси С-300ВМ, поставлені Росією у 2013 році у складі двох дивізіонів. Крім того, у жовтні 2025 року РФ перекинула до Венесуели невстановлену кількість комплексів "Панцир" і "Бук-М2", які раніше вже перебували на озброєнні країни.

Водночас частина російських систем ППО могла бути знищена під час американської операції поблизу Каракаса. На оприлюднених відео зафіксовано, зокрема, ураження щонайменше одного зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2".

Окремий інтерес для США становлять винищувачі Су-30МКВ, які Венесуела почала отримувати з 2006 року. Наразі на озброєнні країни залишається 21 такий літак. Також американські фахівці можуть отримати доступ до ракет класу "повітря–повітря" Р-77, що вважаються одними з найсучасніших у російському арсеналі.

Крім цього, потенційний інтерес США поширюється на 300-мм реактивні системи залпового вогню "Смерч", іранські розвідувально-ударні безпілотники Mohajer-6 та китайські амфібійні бойові машини піхоти VN-16.

Нова влада Венесуели буде змушена ухвалювати рішення щодо подальшої долі значного парку бронетехніки та артилерії з РФ, обслуговування якої без участі росіян є складним. Частина цього озброєння з часом може бути списана, продана або втратити боєздатність. Водночас Вашингтон, імовірно, зацікавлений у поступовому роззброєнні одних із найпотужніших збройних сил Південної Америки та переведенні країни на американські системи озброєння.