Операция в Венесуэле открывает США доступ к российскому оружию, - Defence Express

США, Воскресенье 04 января 2026 14:20
Операция в Венесуэле открывает США доступ к российскому оружию, - Defence Express Иллюстративное фото: операция в Венесуэле открывает США доступ к российскому оружию (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро США заявили о готовности временно взять на себя управление страной до момента безопасной передачи власти. Это может предоставить доступ Америке к оружию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Как отмечает издание, в случае формирования в Каракасе правительства, лояльного к США, американские военные и оборонные эксперты могут получить доступ к полному арсеналу венесуэльских вооруженных сил.

В частности к российскому вооружению, которое РФ поставляла стране в течение последних лет. Это дает Пентагону возможность детально изучить системы, которые долгое время оставались объектом интереса американской разведки.

Какое оружие интересно США

Среди самых ценных образцов аналитики называют зенитно-ракетные комплексы С-300ВМ, поставленные Россией в 2013 году в составе двух дивизионов. Кроме того, в октябре 2025 года РФ перебросила в Венесуэлу неустановленное количество комплексов "Панцирь" и "Бук-М2", которые ранее уже находились на вооружении страны.

При этом часть российских систем ПВО могла быть уничтожена во время американской операции вблизи Каракаса. На обнародованных видео зафиксировано, в частности, поражение по меньшей мере одного зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2".

Отдельный интерес для США представляют истребители Су-30МКВ, которые Венесуэла начала получать с 2006 года. Сейчас на вооружении страны остается 21 такой самолет. Также американские специалисты могут получить доступ к ракетам класса "воздух-воздух" Р-77, которые считаются одними из самых современных в российском арсенале.

Кроме этого, потенциальный интерес США распространяется на 300-мм реактивные системы залпового огня "Смерч", иранские разведывательно-ударные беспилотники Mohajer-6 и китайские амфибийные боевые машины пехоты VN-16.

Новая власть Венесуэлы будет вынуждена принимать решение о дальнейшей судьбе значительного парка бронетехники и артиллерии из РФ, обслуживание которой без участия россиян является сложным. Часть этого вооружения со временем может быть списана, продана или потерять боеспособность. В то же время Вашингтон, вероятно, заинтересован в постепенном разоружении одних из самых мощных вооруженных сил Южной Америки и переводе страны на американские системы вооружения.

Военная операция США в Венесуэле

Напомним, 3 января США осуществили масштабную военную операцию в Каракасе - столице Венесуэлы. К ней были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.

Основной целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместе с ним под стражу взяли и его жену Силию Флорес. Обоих доставили в Соединенные Штаты, где они сейчас находятся под арестом.

Президент США Дональд Трамп обнародовал первое фото Мадуро после задержания - снимок сделан на борту десантного корабля USS Iwo Jima.

В тот же день прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила Мадуро ряд обвинений, среди которых - заговор с целью наркотерроризма, организация поставок кокаина в США, незаконное хранение автоматического оружия и взрывчатых веществ, а также заговор по их использованию против Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что после задержания Мадуро и его жены развитие событий в Венесуэле может пойти несколькими путями - от конституционной передачи власти до военного переворота или полного распада действующего режима.

В то же время конституция Венесуэлы предусматривает переход президентских полномочий к вице-президенту Делси Родригес. Она заявила, что правительство пока не располагает информацией о месте пребывания Мадуро и его жены.

